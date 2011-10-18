Интернет-тариф от компании ОнЛайм
Перезагрузка 2в1 Легкий
Акция
действительно с 01.10.2018 до 30.06.2019
Чем дольше вы пользуетесь тарифом, тем меньше будет его стоимость:
- После 3-х месяцев - 550 руб./мес.
- После 6-ти месяцев - 500 руб./мес.
- После 9-ти месяцев - 450 руб./мес.
- После года - 400 руб./мес.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
600 ₽
Спустя год действия тарифа абонентская плата составит 400 руб./мес.
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 20 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
- Количество каналов
- 60 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD