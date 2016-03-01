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Интернет-тариф от компании Ростелеком

«Большой Интернет» Интернет до 80 Мбит/с + ТВ

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Акция
действительно с 01.03.2016 до 31.05.2016

Акция «Большой Интернет»

Подключай Интернет и получай Интерактивное ТВ всего за 0 руб.

Акция «Большой Интернет» (Акция) — возможность для физических лиц, за исключением абонентов «Интерактивное телевидение» (Услуга), пакета (Услуги и услуги «Домашний Интернет»), подключить пакет по Акции (Пакет услуг) с 01.03.2016 по 31.05.2016. При отказе от Пакета услуг в течение 12 календарных месяцев стоимость Пакета услуг пересчитывается по Базовым тарифам.

Для абонентов услуги «Местная телефонная связь» скидка на Пакет 20% на 5 календарных месяцев суммарно равна 100% стоимости Пакета за 1 календарный месяц.
Пакет услуг по Акции и услуга «Местная телефонная связь» должны предоставляться по одному адресу подключения.
Стоимость «Управление просмотром» включена в стоимость Пакета в течение 2 календарных месяцев (включая месяц подключения), далее — согласно Базовым тарифам.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 80 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
590 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
80 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
80 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

ТВ-приставка «Стандарт»

Интерактивное ТВ с пакетом телеканалов: «ЛЕГКИЙ»

Количество каналов
58 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги
  • – Опция «Ночное ускорение» с 00:00 до 07:00 скорость удваивается
  • – Антивирус Kaspersky Internet Security бесплатно на 2 месяца, затем 119 руб/мес
  • – Услуга «Мультискрин»
  • – Услуга «Управление просмотром» (с 3-го месяца платеж составит 50 руб/мес.)
  • – Дополнительный пакет телеканалов «Amedia Premium» (с 3-го месяца платеж составит 199 руб/мес.)