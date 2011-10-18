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Интернет-тариф от компании KiteNet

Фристайл 30000

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Спутниковый интернет/VSAT
  • скорость до 16 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Спутниковый интернет/VSAT
Абонентская плата
10 000 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
16 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
1 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Ограниченный
Ограничение: 30 Гб
Посуточная тарификация
Нет

При превышении включенного трафика: 34 коп./МБ

Наличие ТВ
Нет