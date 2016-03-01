«Большой Интернет» Интернет до 45 Мбит/с + ТВ
Акция «Большой Интернет»
Подключай Интернет и получай Интерактивное ТВ всего за 0 руб.
Акция «Большой Интернет» (Акция) — возможность для физических лиц, за исключением абонентов «Интерактивное телевидение» (Услуга), пакета (Услуги и услуги «Домашний Интернет»), подключить пакет по Акции (Пакет услуг) с 01.03.2016 по 31.05.2016. При отказе от Пакета услуг в течение 12 календарных месяцев стоимость Пакета услуг пересчитывается по Базовым тарифам.
Для абонентов услуги «Местная телефонная связь» скидка на Пакет 20% на 5 календарных месяцев суммарно равна 100% стоимости Пакета за 1 календарный месяц.
Пакет услуг по Акции и услуга «Местная телефонная связь» должны предоставляться по одному адресу подключения.
Стоимость «Управление просмотром» включена в стоимость Пакета в течение 2 календарных месяцев (включая месяц подключения), далее — согласно Базовым тарифам.
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 45 Мбит/с
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 480 ₽
- Максимальная скорость на прием
- 45 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 45 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
ТВ-приставка «Стандарт» — покупка за 3590 руб. или рассрочка 179 руб/мес на 2 года
Интерактивное ТВ с пакетом телеканалов: «ЛЕГКИЙ»
- Количество каналов
- 58 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Выкуп
- Рассрочка
- Тип ТВ
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- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
- – Опция «Ночное ускорение» с 00:00 до 07:00 скорость удваивается
- – Антивирус Kaspersky Internet Security бесплатно на 2 месяца, затем 119 руб/мес
- – Услуга «Мультискрин»
- – Услуга «Управление просмотром» (с 3-го месяца платеж составит 50 руб/мес.)
- – Дополнительный пакет телеканалов «Amedia Premium» (с 3-го месяца платеж составит 199 руб/мес.)