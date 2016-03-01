Акция «Большой Интернет»

Подключай Интернет и получай Интерактивное ТВ всего за 0 руб.

Акция «Большой Интернет» (Акция) — возможность для физических лиц, за исключением абонентов «Интерактивное телевидение» (Услуга), пакета (Услуги и услуги «Домашний Интернет»), подключить пакет по Акции (Пакет услуг) с 01.03.2016 по 31.05.2016. При отказе от Пакета услуг в течение 12 календарных месяцев стоимость Пакета услуг пересчитывается по Базовым тарифам.

Для абонентов услуги «Местная телефонная связь» скидка на Пакет 20% на 5 календарных месяцев суммарно равна 100% стоимости Пакета за 1 календарный месяц.

Пакет услуг по Акции и услуга «Местная телефонная связь» должны предоставляться по одному адресу подключения.

Стоимость «Управление просмотром» включена в стоимость Пакета в течение 2 календарных месяцев (включая месяц подключения), далее — согласно Базовым тарифам.