Интернет-тариф от компании АльянсТелеком
Везде.Комфорт
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 80 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
500 ₽
с 3-го месяца 930 руб./мес.
- Оборудование
- Включено в платеж
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 80 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Да
- Количество каналов
- 243 ТВ канала
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD