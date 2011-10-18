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Интернет-тариф от компании АльянсТелеком

Везде.Комфорт

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 80 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
500 ₽

с 3-го месяца 930 руб./мес.

Оборудование
Включено в платеж
Характеристики
Максимальная скорость на прием
80 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
243 ТВ канала
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD