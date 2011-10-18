Вход
Поиск
Интернет-тариф от компании Ростелеком

«Игровой» Интернет до 4 Мбит/с + ТВ

К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Акция
действительно

Акция тарифа «Игровой»

Специальный тарифный план от ПАО «Ростелеком» и Wargaming.net для услуги Интернет «Ростелеком».

Подключившись на этот тарифный план, в Личном кабинете станет возможно бесплатно активировать на услуге Интернет или пакете услуг Интернет+ТВ игровую опцию «World of Tanks» и получить на свой аккаунт Wargaming.net уникальный игровой комплект:

    • Советский танк 8 уровня - Т 44 100 (Р) (Элитная техника)
    • Три эксклюзивных камуфляжа для танка (летний, зимний и пустынный), разработанных специально для абонентов тарифного плана «Игровой»
    • Слот в ангаре, доступный для новой техники
    • 100% экипаж с прокачанным «боевым братством». Этот навык улучшает уровень владения основной специальностью и всеми умениями всех членов экипажа

Плата за пользование Игровой опцией «World of Tanks» включена в стоимость тарифа «Игровой» и дополнительно Абонентом не оплачивается.

Основные характеристики
  • подключение при помощи ADSL
  • скорость до 4 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
ADSL
Абонентская плата
800 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
4 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
4 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

ТВ-приставка «Стандарт» — покупка за 3590 руб. или рассрочка 179 руб/мес на 2 года

Интерактивное ТВ с пакетом телеканалов: «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ»

Количество каналов
120 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Выкуп
  • Рассрочка
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги

Эксклюзивные привилегии в игре «World of Tanks»

  • – Антивирус Kaspersky Internet Security бесплатно на 2 месяца, затем 119 руб/мес
  • – Услуга «Мультискрин»
  • – Услуга «Управление просмотром» (с 3-го месяца платеж составит 50 руб/мес.)
  • – Дополнительный пакет телеканалов «Amedia Premium» (с 3-го месяца платеж составит 199 руб/мес.)