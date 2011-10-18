Интернет-тариф от компании Ростелеком
«Игровой» Интернет до 4 Мбит/с + ТВ
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Акция
действительно
Акция тарифа «Игровой»
Специальный тарифный план от ПАО «Ростелеком» и Wargaming.net для услуги Интернет «Ростелеком».
Подключившись на этот тарифный план, в Личном кабинете станет возможно бесплатно активировать на услуге Интернет или пакете услуг Интернет+ТВ игровую опцию «World of Tanks» и получить на свой аккаунт Wargaming.net уникальный игровой комплект:
- Советский танк 8 уровня - Т 44 100 (Р) (Элитная техника)
- Три эксклюзивных камуфляжа для танка (летний, зимний и пустынный), разработанных специально для абонентов тарифного плана «Игровой»
- Слот в ангаре, доступный для новой техники
- 100% экипаж с прокачанным «боевым братством». Этот навык улучшает уровень владения основной специальностью и всеми умениями всех членов экипажа
Плата за пользование Игровой опцией «World of Tanks» включена в стоимость тарифа «Игровой» и дополнительно Абонентом не оплачивается.
Основные характеристики
- подключение при помощи ADSL
- скорость до 4 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- ADSL
- Абонентская плата
- 800 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 4 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 4 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
ТВ-приставка «Стандарт» — покупка за 3590 руб. или рассрочка 179 руб/мес на 2 года
Интерактивное ТВ с пакетом телеканалов: «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ»
- Количество каналов
- 120 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Выкуп
- Рассрочка
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
Эксклюзивные привилегии в игре «World of Tanks»
- – Антивирус Kaspersky Internet Security бесплатно на 2 месяца, затем 119 руб/мес
- – Услуга «Мультискрин»
- – Услуга «Управление просмотром» (с 3-го месяца платеж составит 50 руб/мес.)
- – Дополнительный пакет телеканалов «Amedia Premium» (с 3-го месяца платеж составит 199 руб/мес.)