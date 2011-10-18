Акция тарифа «Игровой»

Специальный тарифный план от ПАО «Ростелеком» и Wargaming.net для услуги Интернет «Ростелеком».

Подключившись на этот тарифный план, в Личном кабинете станет возможно бесплатно активировать на услуге Интернет или пакете услуг Интернет+ТВ игровую опцию «World of Tanks» и получить на свой аккаунт Wargaming.net уникальный игровой комплект:

Советский танк 8 уровня - Т 44 100 (Р) (Элитная техника)

Три эксклюзивных камуфляжа для танка (летний, зимний и пустынный), разработанных специально для абонентов тарифного плана «Игровой»

Слот в ангаре, доступный для новой техники

100% экипаж с прокачанным «боевым братством». Этот навык улучшает уровень владения основной специальностью и всеми умениями всех членов экипажа



Плата за пользование Игровой опцией «World of Tanks» включена в стоимость тарифа «Игровой» и дополнительно Абонентом не оплачивается.