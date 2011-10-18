Интернет-тариф от компании АВАКС Телеком
Локальный + ТВ
К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- стоимость подключения 1500 ₽
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Стоимость подключения
-
1 500 ₽
- Абонентская плата
- 380 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
-
Ограниченный
Ограничение: 0.5 Гб
- Посуточная тарификация
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Нет
При превышении лимита: 1,6 руб./МБ
- Наличие ТВ
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Да
- Количество каналов
- 60 ТВ каналов
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD