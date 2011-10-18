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Интернет-тариф от компании АВАКС Телеком

Молодежный + ТВ

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • стоимость подключения 1500 ₽
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения
1 500 ₽
Абонентская плата
1 220 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Ограниченный
Ограничение: 1.5 Гб
Посуточная тарификация
Нет

При превышении лимита: 1,34 руб./МБ

Наличие ТВ
Да
Количество каналов
60 ТВ каналов
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD