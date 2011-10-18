Пакет «Домашний Интернет до 200 Мбит/с + Интерактивное ТВ»

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Основные характеристики подключение при помощи GPON, Ethernet

скорость до 200 Мбит/с