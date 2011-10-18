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Интернет-тариф от компании Ростелеком

Пакет «Домашний Интернет до 200 Мбит/с + Интерактивное ТВ»

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Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON, Ethernet
  • скорость до 200 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • GPON
  • Ethernet
Абонентская плата
1 050 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
1 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер

Характеристики
Максимальная скорость на прием
200 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
200 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

ТВ-приставка «Стандарт»

Интерактивное ТВ с пакетом телеканалов: «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ»

Количество каналов
119 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги
  • – Антивирус Kaspersky Internet Security бесплатно на 2 месяца, затем 119 руб/мес
  • – Услуга «Мультискрин»
  • – Услуга «Управление просмотром» (с 3-го месяца платеж составит 50 руб/мес.)
  • – Дополнительный пакет телеканалов «Amedia Premium» (с 3-го месяца платеж составит 199 руб/мес.)