Интернет-тариф от компании Ростелеком
Пакет «Домашний Интернет до 45 Мбит/с + Интерактивное ТВ»
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 45 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 690 ₽
- Оборудование
- Выкуп
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 45 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 45 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
ТВ-приставка «Стандарт» — покупка за 3590 руб. или в рассрочку за 179 руб/мес на 2 года
Интерактивное ТВ с пакетом телеканалов: «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ»
- Количество каналов
- 119 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Выкуп
- Рассрочка
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
- – Антивирус Kaspersky Internet Security бесплатно на 2 месяца, затем 119 руб/мес
- – Услуга «Мультискрин»
- – Услуга «Управление просмотром» (с 3-го месяца платеж составит 50 руб/мес.)
- – Дополнительный пакет телеканалов «Amedia Premium» (с 3-го месяца платеж составит 199 руб/мес.)