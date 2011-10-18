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Интернет-тариф от компании Ростелеком

Пакет «Домашний Интернет до 45 Мбит/с + Интерактивное ТВ»

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 45 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
690 ₽
Оборудование
Выкуп
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер

Характеристики
Максимальная скорость на прием
45 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
45 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

ТВ-приставка «Стандарт» — покупка за 3590 руб. или в рассрочку за 179 руб/мес на 2 года

Интерактивное ТВ с пакетом телеканалов: «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ»

Количество каналов
119 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Выкуп
  • Рассрочка
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги
  • – Антивирус Kaspersky Internet Security бесплатно на 2 месяца, затем 119 руб/мес
  • – Услуга «Мультискрин»
  • – Услуга «Управление просмотром» (с 3-го месяца платеж составит 50 руб/мес.)
  • – Дополнительный пакет телеканалов «Amedia Premium» (с 3-го месяца платеж составит 199 руб/мес.)