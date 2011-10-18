Интернет-тариф от компании Донтехсвязь
Оптимальный
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Основные характеристики
- подключение при помощи Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- скорость до 70 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- Абонентская плата
- 500 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 70 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет