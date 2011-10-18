Интернет-тариф от компании Инвисат
Европа 20
К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
- подключение при помощи Спутниковый интернет/VSAT
- скорость до 6 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Спутниковый интернет/VSAT
- Абонентская плата
- 3 490 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 6 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 2 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
-
Ограниченный
Ограничение: 20 Гб
- Посуточная тарификация
-
Нет
Сверх установленного лимита 20 коп./МБ
- Наличие ТВ
-
Нет