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Интернет-тариф от компании Инвисат

Европа 40

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Спутниковый интернет/VSAT
  • скорость до 6 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Спутниковый интернет/VSAT
Абонентская плата
5 490 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
6 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
2 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Ограниченный
Ограничение: 40 Гб
Посуточная тарификация
Нет

Сверх установленного лимита 15 коп./МБ

Наличие ТВ
Нет