Интернет-тариф от компании Таттелеком
50Мбит+ТВ+телефон
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet, ADSL
- скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
-
- Ethernet
- ADSL
- Абонентская плата
- 400 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 50 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
- Количество каналов
- 160 ТВ каналов
- Дополнительные услуги
Безлимитная домашняя телефония