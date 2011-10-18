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Интернет-тариф от компании Широкополосные сети

Тариф для физических лиц

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • подключение при помощи ADSL
  • стоимость подключения 100 ₽
  • скорость до 1 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
ADSL
Стоимость подключения
100 ₽
Абонентская плата
141,6 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
1 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Ограниченный
Без ограничений
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет