Интернет-тариф от компании Широкополосные сети
Тариф для физических лиц
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Основные характеристики
- подключение при помощи ADSL
- стоимость подключения 100 ₽
- скорость до 1 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- ADSL
- Стоимость подключения
-
100 ₽
- Абонентская плата
- 141,6 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 1 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
-
Ограниченный
Без ограничений
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет