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Интернет-тариф от компании Ориент Телеком

Четыре единицы + ТВ

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 250 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
1 111 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
250 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
101 ТВ канал
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD