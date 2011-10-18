Акционный тариф с возможностью подключения только через Интернет

Тариф «Уникальный 77 GPON» — это высокая скорость 77 Мбит/с по инновационной технологии GPON за выгодную цену!

По окончании срока действия акции, цена и условия тарифа «Уникальный 77 GPON» останутся такими же.