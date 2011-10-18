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Интернет-тариф от компании МГТС

Уникальный 77 Мбит/с GPON

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 25.03.2016 до 25.06.2016

Акционный тариф с возможностью подключения только через Интернет

Тариф «Уникальный 77 GPON» — это высокая скорость 77 Мбит/с по инновационной технологии GPON за выгодную цену!

По окончании срока действия акции, цена и условия тарифа «Уникальный 77 GPON» останутся такими же.

    • Акция распространяется на Абонентов, которые изъявили желание подключить услугу доступа к сети Интернет по технологии GPON с выбором тарифного плана «Уникальный 77 GPON».
    • Принять участие в акции могут абоненты, у которых отсутствует услуга доступа к сети Интернет по технологии GPON (или подключен тарифный план «Демо-канал»), в том числе абоненты ADSL, переключаемые на GPON и абоненты, не являющиеся пользователями услуг телефонной связи.
Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON
  • скорость до 77 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
GPON
Абонентская плата
277 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
77 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
77 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет