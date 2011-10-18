Интернет-тариф от компании МГТС
Уникальный 77 Мбит/с GPON
К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 25.03.2016 до 25.06.2016
Акционный тариф с возможностью подключения только через Интернет
Тариф «Уникальный 77 GPON» — это высокая скорость 77 Мбит/с по инновационной технологии GPON за выгодную цену!
По окончании срока действия акции, цена и условия тарифа «Уникальный 77 GPON» останутся такими же.
- Акция распространяется на Абонентов, которые изъявили желание подключить услугу доступа к сети Интернет по технологии GPON с выбором тарифного плана «Уникальный 77 GPON».
- Принять участие в акции могут абоненты, у которых отсутствует услуга доступа к сети Интернет по технологии GPON (или подключен тарифный план «Демо-канал»), в том числе абоненты ADSL, переключаемые на GPON и абоненты, не являющиеся пользователями услуг телефонной связи.
Основные характеристики
- подключение при помощи GPON
- скорость до 77 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- GPON
- Абонентская плата
- 277 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 77 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 77 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет