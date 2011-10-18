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Интернет-тариф от компании РЦ Связь

Тариф №4

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet, ADSL
  • скорость до 2.5 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • Ethernet
  • ADSL
Абонентская плата
2 100 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
2.5 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Ограниченный
Ограничение: 50 Гб
Посуточная тарификация
Нет

При скачивании более 50 ГБ скорость снижается до 128 Кбит/с

Наличие ТВ
Нет