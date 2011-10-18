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Интернет-тариф от компании НЕТБАЙНЕТ

Всемогущий

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
765 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
30 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
  • Кабельное телевидение
  • Пакет телеканалов «Базовый»
Количество каналов
46 ТВ каналов
Тип ТВ
  • Стандартное
Дополнительные услуги

Безлимитная местная телефонная связь