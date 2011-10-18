Интернет навсегда
Интернет навсегда
Для подключения выбранного тарифа необходимо внести на абонентский счет сумму в размере 2000 рублей. На тарифном плане «Интернет навсегда» предусмотрена плата за предоставление доступа к сети ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» в размере 1500 рублей. Сумма в размере 500 рублей находится авансом на лицевом счету абонента.
Аванс в размере 500 рублей находится на лицевом счету абонента до момента подключения дополнительных услуг. После подключения дополнительной услуги производится списание денежных средств в размере стоимости услуги, согласно установленному тарифу.
Абонент в рамках суммы аванса на лицевом счету (500 рублей) может подключить следующие услуги: WiFire TV 50+, WiFire TV 90+, WiFire TV 110+, WiFire TV 140+, «Кнопка скорости», Аренда Телевизионной приставки, Аренда Wi-fi роутера, дополнительные пакеты цифрового телевидения (Взрослый, Чемпион, HD, Познавательный, Наш футбол HD, Интернациональный), Антивирус Kaspersky.
Если абонент хочет подключить услугу, стоимость которой превышает сумму аванса, то абонент должен пополнить лицевой счет на сумму необходимую для подключения выбранной услуги.
Тариф доступен для подключения только новым Абонентам.
Новые абоненты не должны состоять в договорных отношениях об оказании услуг связи с ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» в течение 90 дней до момента подключения.
- подключение при помощи Ethernet
- стоимость подключения 2000 ₽
- скорость до 100 Мбит/с
- Тип подключения
- Ethernet
- Стоимость подключения
-
2 000 ₽
На тарифном плане «Интернет навсегда» предусмотрена плата за предоставление доступа к сети ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» в размере 1500 рублей. Сумма в размере 500 рублей находится авансом на лицевом счету абонента.
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 55 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер «WIFIRE S1010 NBN»
Полная стоимость: 2200 руб.
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
100 Мбит/с
Указана максимально возможная входящая/исходящая скорость передачи данных в течение 90 дней с момента подключения
Максимально возможная входящая/исходящая скорость передачи данных с 91 дня с момента подключения и более — 5 Мбит/сек
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
«Кнопка скорости»
Увеличивает скорость до 100 Мбит/с на 1, 7, 30, 90, 180 или 365 дней.
- 1 день — 50 руб.
- 7 дней — 150 руб.
- 30 дней — 500 руб.
- 90 дней — 1 350 руб.
- 180 дней — 2 550 руб.
- 365 дней — 4 800 руб.