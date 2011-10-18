Интернет навсегда

Для подключения выбранного тарифа необходимо внести на абонентский счет сумму в размере 2000 рублей. На тарифном плане «Интернет навсегда» предусмотрена плата за предоставление доступа к сети ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» в размере 1500 рублей. Сумма в размере 500 рублей находится авансом на лицевом счету абонента.

Аванс в размере 500 рублей находится на лицевом счету абонента до момента подключения дополнительных услуг. После подключения дополнительной услуги производится списание денежных средств в размере стоимости услуги, согласно установленному тарифу.

Абонент в рамках суммы аванса на лицевом счету (500 рублей) может подключить следующие услуги: WiFire TV 50+, WiFire TV 90+, WiFire TV 110+, WiFire TV 140+, «Кнопка скорости», Аренда Телевизионной приставки, Аренда Wi-fi роутера, дополнительные пакеты цифрового телевидения (Взрослый, Чемпион, HD, Познавательный, Наш футбол HD, Интернациональный), Антивирус Kaspersky.

Если абонент хочет подключить услугу, стоимость которой превышает сумму аванса, то абонент должен пополнить лицевой счет на сумму необходимую для подключения выбранной услуги.

Тариф доступен для подключения только новым Абонентам.

Новые абоненты не должны состоять в договорных отношениях об оказании услуг связи с ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» в течение 90 дней до момента подключения.