Интернет-тариф от компании ЧЕБNET
Вместе Акция
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Акция
действительно с 01.03.2016 до 30.11.2016
Специальное предложение
Условия по тарифным планам линейки «Вместе Акция» c автоматическим переходом на тарифные планы линейки «Вместе» на пакет услуг по передаче данных и доступа к сети Интернет с включенным пакетом цифрового ТВ «Wifire TV 50+, скидка 20%» действительны для новых Абонентов – физических лиц. Абонентская плата с 13-го месяца составит 534 руб/мес.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
399 ₽
С 13-го месяца 534 руб/мес
- Оборудование
-
- Платная аренда
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 99 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер TOTOLINK A2004NS
Полная стоимость: 3600 руб.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 30 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 30 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
ТВ-приставка включена в тариф
ТВ-пакет «Wifire TV 50+»
- Количество каналов
- 50 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD