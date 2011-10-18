Вместе Акция

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Акция действительно с 01.03.2016 до 30.11.2016 Специальное предложение Условия по тарифным планам линейки «Вместе Акция» c автоматическим переходом на тарифные планы линейки «Вместе» на пакет услуг по передаче данных и доступа к сети Интернет с включенным пакетом цифрового ТВ «Wifire TV 50+, скидка 20%» действительны для новых Абонентов – физических лиц. Абонентская плата с 13-го месяца составит 534 руб/мес. Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 30 Мбит/с