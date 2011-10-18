Чем дольше вы пользуетесь тарифом, тем меньше будет его стоимость:

После 3-х месяцев - 700 руб./мес.

После 6-ти месяцев - 650 руб./мес.

После 9-ти месяцев - 600 руб./мес.

После года - 550 руб./мес.