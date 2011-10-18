Интернет-тариф от компании ОнЛайм
Экспресс 60 Двойная выгода (ТВ Легкий)
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Основные характеристики
- подключение при помощи ADSL, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), GPON
- скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
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- ADSL
- Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- GPON
- Абонентская плата
- 449 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 20 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 60 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
-
Да
- Количество каналов
- 60 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD