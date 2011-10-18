Экспресс 60 Двойная выгода (ТВ Стартовый)

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Основные характеристики подключение при помощи ADSL, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), GPON

скорость до 60 Мбит/с