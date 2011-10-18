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Интернет-тариф от компании Югрател

Вместе Акция

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Акция
действительно с 01.03.2016 до 30.11.2016

Специальное предложение

Успейте подключиться к тарифному плану линейки "Вместе Акция". Акция доступна для подключения новым абонентам с 01 марта 2016 г., до 22 сентября 2016 г. Скорость доступа в интернет до 30 Мб/сек., Количество ТВ каналов в цифровом качестве 50+, абонентская плата за интернет 450 руб/мес., за Цифровое телевидение 135 руб/мес., аренда приставки включена в абонентскую плату. При подключении предоставляется скидка на абонентскую плату за Цифровое телевидение в размере 135 руб/мес в течение 365 дней., по истечении 365 дней с момента подключения к тарифному плану линейки "Вместе Акция" автоматически производится смена на тарифный план линейки "Вместе". WiFi-роутер предоставляется на условиях аренды оборудования.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
450 ₽

С 13-го месяца 585 руб/мес

Оборудование
  • Платная аренда
  • Выкуп
Стоимость оборудования
99 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер TOTOLINK A2004NS
Полная стоимость: 3600 руб.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
50 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
50 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

ТВ-приставка включена в тариф

ТВ-пакет «Wifire TV 50+»

Количество каналов
50 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD