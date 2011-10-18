Вместе Акция
Специальное предложение
Успейте подключиться к тарифному плану линейки "Вместе Акция". Акция доступна для подключения новым абонентам с 01 марта 2016 г., до 22 сентября 2016 г. Скорость доступа в интернет до 30 Мб/сек., Количество ТВ каналов в цифровом качестве 50+, абонентская плата за интернет 450 руб/мес., за Цифровое телевидение 135 руб/мес., аренда приставки включена в абонентскую плату. При подключении предоставляется скидка на абонентскую плату за Цифровое телевидение в размере 135 руб/мес в течение 365 дней., по истечении 365 дней с момента подключения к тарифному плану линейки "Вместе Акция" автоматически производится смена на тарифный план линейки "Вместе". WiFi-роутер предоставляется на условиях аренды оборудования.
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 50 Мбит/с
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
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450 ₽
С 13-го месяца 585 руб/мес
- Оборудование
-
- Платная аренда
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 99 ₽
- Комментарий к оборудованию
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Wi-Fi роутер TOTOLINK A2004NS
Полная стоимость: 3600 руб.
- Максимальная скорость на прием
- 50 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 50 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Да
ТВ-приставка включена в тариф
ТВ-пакет «Wifire TV 50+»
- Количество каналов
- 50 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
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- Включено в платеж
- Тип ТВ
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- Стандартное
- HD