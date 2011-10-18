Специальное предложение

Успейте подключиться к тарифному плану линейки "Вместе Акция". Акция доступна для подключения новым абонентам с 01 марта 2016 г., до 22 сентября 2016 г. Скорость доступа в интернет до 30 Мб/сек., Количество ТВ каналов в цифровом качестве 50+, абонентская плата за интернет 450 руб/мес., за Цифровое телевидение 135 руб/мес., аренда приставки включена в абонентскую плату. При подключении предоставляется скидка на абонентскую плату за Цифровое телевидение в размере 135 руб/мес в течение 365 дней., по истечении 365 дней с момента подключения к тарифному плану линейки "Вместе Акция" автоматически производится смена на тарифный план линейки "Вместе". WiFi-роутер предоставляется на условиях аренды оборудования.