Интернет-тариф от компании НЕТБАЙНЕТ
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Основные характеристики
- подключение при помощи ADSL
- скорость до 2 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- ADSL
- Абонентская плата
- 745 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
-
Роутер D-Link DSL 2500 U
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 2 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
-
Да
- Кабельное телевидение
- Пакет телеканалов «Базовый»
- Количество каналов
- 46 ТВ каналов
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- Дополнительные услуги
Безлимитная местная телефонная связь