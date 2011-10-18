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Интернет-тариф от компании Столичная Телекоммуникационная Компания

МКД-300

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • стоимость подключения 3000 ₽
  • скорость до 300 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения
3 000 ₽
Абонентская плата
1 400 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
300 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
50 ТВ каналов