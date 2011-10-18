Интернет-тариф от компании Столичная Телекоммуникационная Компания
МКД-700
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- стоимость подключения 3000 ₽
- скорость до 700 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Стоимость подключения
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3 000 ₽
- Абонентская плата
- 1 900 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 700 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Да
- Количество каналов
- 140 ТВ каналов