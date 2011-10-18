Интернет-тариф от компании МТС
Постоянный 100
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Акция
действительно
Постоянные цены! Интернет — 700 рублей.
Стоимость аренды Wi-Fi-роутера и 1 единицы ТВ-оборудования включена в абон. плату.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 700 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
- Количество каналов
- 128 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD