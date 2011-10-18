Пакет "Правильный выбор"

К сожалению, этот тариф не активен.

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.

Акция действительно Интернет и ТВ Подключение 400 руб. Интернет со скоростью до 100 Мбит/сек + Телевидение Аналогового формата 61 канал — бесплатно. WiFi-роутер предоставляется в аренду за 99 руб/мес сроком на 36 месяцев. По истечении 36 месяцев WiFi-роутер переходит в собственность. Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

стоимость подключения 400 ₽

скорость до 100 Мбит/с