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Интернет-тариф от компании Югрател

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действительно

Интернет и ТВ

Подключение 400 руб. Интернет со скоростью до 100 Мбит/сек + Телевидение Аналогового формата 61 канал — бесплатно.

WiFi-роутер предоставляется в аренду за 99 руб/мес сроком на 36 месяцев. По истечении 36 месяцев WiFi-роутер переходит в собственность.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • стоимость подключения 400 ₽
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения
400 ₽
Абонентская плата
750 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
99 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер

По истечении 36 месяцев Wi-Fi роутер переходит в собственность.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

Телевидение аналогового формата "Свободный доступ"

Количество каналов
61 ТВ канал
Тип ТВ
  • Стандартное
Дополнительные услуги

Услуги по подключению и настройки Wi-Fi роутера включены в абонентскую плату.