Интернет-тариф от компании Югрател
Пакет "Правильный выбор"
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Акция
действительно
Интернет и ТВ
Подключение 400 руб. Интернет со скоростью до 100 Мбит/сек + Телевидение Аналогового формата 61 канал — бесплатно.
WiFi-роутер предоставляется в аренду за 99 руб/мес сроком на 36 месяцев. По истечении 36 месяцев WiFi-роутер переходит в собственность.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- стоимость подключения 400 ₽
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Стоимость подключения
-
400 ₽
- Абонентская плата
- 750 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 99 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер
По истечении 36 месяцев Wi-Fi роутер переходит в собственность.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
Телевидение аналогового формата "Свободный доступ"
- Количество каналов
- 61 ТВ канал
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- Дополнительные услуги
Услуги по подключению и настройки Wi-Fi роутера включены в абонентскую плату.