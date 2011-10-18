Вход
Поиск
Интернет-тариф от компании Экспресс Сеть

ЭКСПРЕСС-лайт

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
  • скорость до 40 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
Абонентская плата
2 100 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
40 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет

После превышения трафика скорость снижается до 2 Мбит/с

Наличие ТВ
Нет