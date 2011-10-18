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Интернет-тариф от компании Dagotel

Lite House 3

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
  • скорость до 300 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
Абонентская плата
1 200 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
300 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
ТВ каналов