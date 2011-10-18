Интернет-тариф от компании Триколор
Интернет безлимитный 20
Основные характеристики
- подключение при помощи Спутниковый интернет/VSAT
- скорость до 20 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Спутниковый интернет/VSAT
- Абонентская плата
- 2 990 ₽
- Оборудование
- Выкуп
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 20 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 5 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет