Интернет-тариф от компании Цифра Один
Эксклюзивный 2019 (60) + TV
К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 499 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 168 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 60 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
-
Да
- Количество каналов
- 125 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD