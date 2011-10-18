Интернет-тариф от компании Дом.ru
Ультраскорость
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 400 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 800 ₽
- Оборудование
-
- Выкуп
- Рассрочка
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 400 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
-
Да
Мобильное ТВ - 5 каналов
- Количество каналов
- ТВ каналов