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Интернет-тариф от компании Дом.ru

Ультраскорость

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 400 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
800 ₽
Оборудование
  • Выкуп
  • Рассрочка
Характеристики
Максимальная скорость на прием
400 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

Мобильное ТВ - 5 каналов

Количество каналов
ТВ каналов