Интернет-тариф от компании Бальцер Телеком
Частный сектор Normal
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- стоимость подключения 6000 ₽
- скорость до 10 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Стоимость подключения
-
6 000 ₽
- Абонентская плата
- 600 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 10 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет