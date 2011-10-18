Интернет-тариф от компании ОнЛайм
Для безлимита везде 100
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Основные характеристики
- подключение при помощи Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), GPON
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
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- Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- GPON
- Абонентская плата
- 900 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 10 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Нет
- Дополнительные услуги
- Яндекс.Диск + 5 Гб
- Kaspersky Internet Security на 2 устройства
- Мобильная связь: 500 минут, 50 SMS, безлимитный интернет