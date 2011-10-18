Интернет-тариф от компании ОнЛайм
Для безлимитных впечатлений везде 60
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Основные характеристики
- подключение при помощи ADSL
- скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- ADSL
- Абонентская плата
- 1 000 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 20 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 60 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Да
ТВ-пакет "Твой Стартовый"
- Количество каналов
- 130 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Платная аренда
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
- Яндекс.Диск +5 Гб
- Kaspersky Internet Security на 2 устройства
- Мобильная связь: 500 минут, 50 SMS, безлимитный интернет