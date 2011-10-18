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Интернет-тариф от компании ОнЛайм

Для безлимитных впечатлений везде 60

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Основные характеристики
  • подключение при помощи ADSL
  • скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
ADSL
Абонентская плата
1 000 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
20 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
60 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

ТВ-пакет "Твой Стартовый"

Количество каналов
130 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги
  • Яндекс.Диск +5 Гб
  • Kaspersky Internet Security на 2 устройства
  • Мобильная связь: 500 минут, 50 SMS, безлимитный интернет