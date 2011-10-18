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Интернет-тариф от компании Бобр Телеком

В частный дом – Нептун

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • стоимость подключения 10000 ₽
  • скорость до 20 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения
10 000 ₽
Абонентская плата
600 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
20 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет