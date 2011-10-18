Интернет-тариф от компании Wifire
Wifire Эксклюзивный 50 [Промо] Пакет ТВ 150
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 50 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 550 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 50 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
50 Мбит/с
Промо-период — 185 дней
После окончания промо-периода скорость снижается до 30 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Да
- Количество каналов
- 150 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Выкуп
- Рассрочка
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD