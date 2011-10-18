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Интернет-тариф от компании МГТС

Пакет Интернет 350 Мбит/с + мобильный (Smart Mini)

Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON
  • скорость до 350 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
GPON
Абонентская плата
849 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Характеристики
Максимальная скорость на прием
350 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
350 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Мобильная связь — тариф «Smart mini»