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Интернет-тариф от компании МГТС

Социальный + ТВ Базовый + мобильная связь

Акция
действительно с 27.08.2018 до 31.08.2019

Тариф "Социальный" доступен для абонентов льготных категорий (пенсионеры, студенты, многодетные семьи)
Для подключения необходимо предъявить социальную карту

Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
  • скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • GPON
  • Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
Абонентская плата
540 ₽

При подключенной телефонии от МГТС абонентская плата составит 540 руб./мес., без телефонии - 590 руб./мес.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
30 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
140 ТВ каналов
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги

Мобильная связь от МГТС