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Интернет-тариф от компании ГудТелеком

Wi-Fi 650

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Wi-Fi
  • скорость до 2 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Wi-Fi
Абонентская плата
650 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
2 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Ограниченный
Без ограничений
Посуточная тарификация
Нет

Порог снижения скорости - 60 ГБ

Наличие ТВ
Нет