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Интернет-тариф от компании ОнЛайм

Облачный 2в1

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
1 050 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
20 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
129 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги

Дополнительное преимущество тарифа: увеличение объема Яндекс.Диска на 1 ТБ в месяц (входит в тариф)

Дополнительные услуги:

  • Увеличение объема диска на 100 ГБ (80 руб./мес.)
  • Увеличение объема диска на 1 ТБ (200 руб./мес.)