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Интернет-тариф от компании ОнЛайм

Новые возможности Двойная выгода 100

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), GPON
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
  • GPON
Абонентская плата
700 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
20 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

Пакет каналов "Легкий"

Количество каналов
60 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD