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Интернет-тариф от компании МТС

ФИТ 200 + ИТВ (Годовой контракт)

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
  • скорость до 200 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
Абонентская плата
840 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Стоимость оборудования
10 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
200 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
200 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
139 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD