Вход
Поиск
Интернет-тариф от компании U-link

Тариф «UNet»

К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • подключение при помощи
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Абонентская плата
849 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет