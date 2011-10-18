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Интернет-тариф от компании АКАДО

Интернет 200 Мбит/с за 20 руб/мес

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно

«АКАДО ТЕЛЕКОМ» ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРЕХОД НА 200 МБИТ/С ЗА 20 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

«Московская телекоммуникационная корпорация - «КОМКОР» (торговая марка «АКАДО Телеком») предлагает абонентам повысить скорость интернет-доступа до 200 Мбит/с с ежемесячной доплатой к действующему тарифу в размере 20 рублей.

Для подключения нового тарифа необходимо взять в аренду интернет-оборудование – WiFi-маршрутизатор HUMAX HG100RE-AK - с ежемесячной платой 20 рублей в месяц с правом выкупа и оплатить установку и настройку устройства в размере 2 тыс.рублей. При этом предоставляется трехлетняя гарантия на оборудование.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 200 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
399 ₽

Клиент должен выбрать один из действующих тарифных планов, начиная от тарифного плана за 399 руб/мес

Оборудование
  • Платная аренда
  • Выкуп
Стоимость оборудования
20 ₽
Комментарий к оборудованию

WiFi-маршрутизатор HUMAX HG100RE-AK

Абонент может выкупить оборудование в процессе использования

Характеристики
Максимальная скорость на прием
200 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
200 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет