Интернет 200 Мбит/с за 20 руб/мес
«АКАДО ТЕЛЕКОМ» ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРЕХОД НА 200 МБИТ/С ЗА 20 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ
«Московская телекоммуникационная корпорация - «КОМКОР» (торговая марка «АКАДО Телеком») предлагает абонентам повысить скорость интернет-доступа до 200 Мбит/с с ежемесячной доплатой к действующему тарифу в размере 20 рублей.
Для подключения нового тарифа необходимо взять в аренду интернет-оборудование – WiFi-маршрутизатор HUMAX HG100RE-AK - с ежемесячной платой 20 рублей в месяц с правом выкупа и оплатить установку и настройку устройства в размере 2 тыс.рублей. При этом предоставляется трехлетняя гарантия на оборудование.
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 200 Мбит/с
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
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399 ₽
Клиент должен выбрать один из действующих тарифных планов, начиная от тарифного плана за 399 руб/мес
- Оборудование
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- Платная аренда
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 20 ₽
- Комментарий к оборудованию
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WiFi-маршрутизатор HUMAX HG100RE-AK
Абонент может выкупить оборудование в процессе использования
- Максимальная скорость на прием
- 200 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 200 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Нет