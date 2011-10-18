«АКАДО ТЕЛЕКОМ» ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРЕХОД НА 200 МБИТ/С ЗА 20 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

«Московская телекоммуникационная корпорация - «КОМКОР» (торговая марка «АКАДО Телеком») предлагает абонентам повысить скорость интернет-доступа до 200 Мбит/с с ежемесячной доплатой к действующему тарифу в размере 20 рублей.

Для подключения нового тарифа необходимо взять в аренду интернет-оборудование – WiFi-маршрутизатор HUMAX HG100RE-AK - с ежемесячной платой 20 рублей в месяц с правом выкупа и оплатить установку и настройку устройства в размере 2 тыс.рублей. При этом предоставляется трехлетняя гарантия на оборудование.