ОнЛайм Двойная выгода Охрана
Акция «Год Интернета + ТВ за 1 рубль»
Экономь на Интернете, а не на безопасности!
«ОнЛайм» и «ГОЛЬФСТРИМ охранные системы» представляют беспрецедентную акцию — Интернет и ТВ стоимостью 1 рубль на целый год!
В рамках акции «Год Интернета за 1 рубль» для действующих и новых абонентов ОнЛайм, подключивших услугу «Охранная сигнализация», становится доступным тариф «ОнЛайм 100 Охрана» на скорости 100 Мбит/с по цене 1 руб./год.
Услуга оказывается по сети ОнЛайм, к которой подключается охранное оборудование. Базовый комплект оборудования состоит из контрольной панели, клавиатуры, датчиков движения и открытия двери, а также двух бесконтактных ключей для постановки помещения на охрану и снятия с нее. По желанию пользователя, могут быть добавлены дополнительные датчики: протечки воды, обнаружения дыма, утечки газа, датчик критической температуры, датчик движения с фотоподтверждением. Система передает сигнал по сети ОнЛайм, при этом используется сеть GSM/GPRS как резервный канал связи.
Особенности акции:
- В рамках тарифа «Двойная выгода Охрана» также действует акция «Выгодное оборудование».
- После окончания Промо-периода (начиная с 366 календарного дня с даты подключения к Акции) абонент переводится на обычный тарифный план «2 в 1 Продвинутый» и тарифицируется по Базовым тарифам (сейчас абонентская плата составляет 1000 руб./мес.).
- В течение действия Промо-периода абонент имеет право воспользоваться услугой «Добровольная блокировка», при этом срок действия Промо-периода не продлевается. Также при нахождения абонента в течение действия Промо-периода в финансовой блокировке, срок действия Промо-периода не продлевается.
- В случае расторжения договора на услугу «Охранная сигнализация в течение Промо-периода, участие в Акции прекращается, и абонент переводится на обычный тарифный план «2 в 1 Продвинутый».
- В случае отказа абонентом от пользования Услугой или изменения тарифного плана «Двойная выгода Охрана» на любой другой тарифный план по инициативе абонента в течение Промо-периода, срок действия Промо-периода прерывается. Повторное участие в Акции или подключение тарифного плана «Двойная выгода Охрана» невозможно.
Кто участвует: новые и действующие пользователи ОнЛайм, еще не подключенные к охранной сигнализации от Гольфстрим.
Промо-период — 1 год.
- подключение при помощи Ethernet
- стоимость подключения 1 ₽
- скорость до 100 Мбит/с
- Тип подключения
- Ethernet
- Стоимость подключения
-
1 ₽
1 рубль списывается с личного счета Абонента «ОнЛайм» единоразово в момент переключения на специальный тариф
Абонентская плата к услуге «Охранная сигнализация» через ОнЛайм — от 1290 руб./мес
Стоимость охранного оборудования — от 12 900 руб
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 50 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Да
HD-приставка — 99 руб/мес
- Количество каналов
- 127 ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
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- Платная аренда
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
Охранная система Гольфстрим:
- Контрольная панель
- Клавиатура
- Датчики движения и открытия двери
- Два бесконтактных ключа для постановки помещения на охрану и снятия с нее
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