Акция «Год Интернета + ТВ за 1 рубль»

Экономь на Интернете, а не на безопасности!

«ОнЛайм» и «ГОЛЬФСТРИМ охранные системы» представляют беспрецедентную акцию — Интернет и ТВ стоимостью 1 рубль на целый год!

В рамках акции «Год Интернета за 1 рубль» для действующих и новых абонентов ОнЛайм, подключивших услугу «Охранная сигнализация», становится доступным тариф «ОнЛайм 100 Охрана» на скорости 100 Мбит/с по цене 1 руб./год.

Услуга оказывается по сети ОнЛайм, к которой подключается охранное оборудование. Базовый комплект оборудования состоит из контрольной панели, клавиатуры, датчиков движения и открытия двери, а также двух бесконтактных ключей для постановки помещения на охрану и снятия с нее. По желанию пользователя, могут быть добавлены дополнительные датчики: протечки воды, обнаружения дыма, утечки газа, датчик критической температуры, датчик движения с фотоподтверждением. Система передает сигнал по сети ОнЛайм, при этом используется сеть GSM/GPRS как резервный канал связи.

Особенности акции:

В рамках тарифа «Двойная выгода Охрана» также действует акция «Выгодное оборудование».

После окончания Промо-периода (начиная с 366 календарного дня с даты подключения к Акции) абонент переводится на обычный тарифный план «2 в 1 Продвинутый» и тарифицируется по Базовым тарифам (сейчас абонентская плата составляет 1000 руб./мес.).

В течение действия Промо-периода абонент имеет право воспользоваться услугой «Добровольная блокировка», при этом срок действия Промо-периода не продлевается. Также при нахождения абонента в течение действия Промо-периода в финансовой блокировке, срок действия Промо-периода не продлевается.

В случае расторжения договора на услугу «Охранная сигнализация в течение Промо-периода, участие в Акции прекращается, и абонент переводится на обычный тарифный план «2 в 1 Продвинутый».

В случае отказа абонентом от пользования Услугой или изменения тарифного плана «Двойная выгода Охрана» на любой другой тарифный план по инициативе абонента в течение Промо-периода, срок действия Промо-периода прерывается. Повторное участие в Акции или подключение тарифного плана «Двойная выгода Охрана» невозможно.

Кто участвует: новые и действующие пользователи ОнЛайм, еще не подключенные к охранной сигнализации от Гольфстрим.

Промо-период — 1 год.